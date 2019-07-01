Nikola Mirotic'ten 79 milyon dolarlık rekor imza

Avrupa basketbolunda transfere damga vuran Barcelona'nın NBA'de forma giyen Nikola Mirotic'le anlaşmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. İspanya'nın AS gazetesine göre; Katalan ekibi, 2.08'lik oyuncuyla 6 yıl için tam 79 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.
Mirotic'in vergiler çıktıktan sonra 50 milyon dolara yakın bir para kazanması bekleniyor
ki bu da kendisini Avrupa'nın açık ara en pahalı oyuncusu yapacak. Mirotic, NBA'e gitmeden önce Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in formasını giyiyordu. Madrid ekibi, yıldız oyuncunun haklarına 2017 yılına kadar sahipti. Dolayısıyla Katalan ekibinin ezeli rakibine bir bonservis ödemesi gerekmeyecek.
BROOKLY NETS'TEN KYRİE IRVİNG BOMBASI
NBA'de bugün başlayacak olan serbest oyuncu transfer döneminin ilk bombasını Brookly Nets patlatacak. Boston Celtics'ten ayrılık kararı alan Kyrie Irving
ile anlaşan Nets yönetiminin yıldız oyuncuyu 4 yıl için 141 milyon dolarlık bir kontratla ikna ettiği belirtildi.
Bu transfer Nets'in Irving ve Kevin Durant'i aynı takımda buluşturma hedefindeki cesur planının ilk parçası olarak gösteriliyor.