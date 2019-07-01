Nikola Mirotic'ten 79 milyon dolarlık rekor imza

BROOKLY

NETS'TEN

KYRİE

IRVİNG

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa basketbolunda transfere damga vuran Barcelona'nın NBA'de forma giyen Nikola Mirotic'le anlaşmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. İspanya'nın AS gazetesine göre;Mirotic'in vergiler çıktıktan sonraki bu da kendisini Avrupa'nın açık ara en pahalı oyuncusu yapacak. Mirotic, NBA'e gitmeden önce Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in formasını giyiyordu. Madrid ekibi, yıldız oyuncunun haklarına 2017 yılına kadar sahipti.NBA'de bugün başlayacak olan serbest oyuncu transfer döneminin ilk bombasını Brookly Nets patlatacak. Boston Celtics'ten ayrılık kararı alanile anlaşanBu transfer Nets'in Irving ve Kevin Durant'i aynı takımda buluşturma hedefindeki cesur planının ilk parçası olarak gösteriliyor.