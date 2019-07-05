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Romanya Milli Takımı ’ya emanet

, Romanya Kadın Milli Basketbol Takımının başına geçti. Avcı, Romanya ile 2021 Şubat ayına kadar sözleşme imzaladı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 09:42
Romanya Milli Takımı Ayhan Avcı’ya emanet

Yıllardır Bellona Kayseri Basketbol bayan basketbol takımının baş antrenörlüğünü yapan Ayhan Avcı, Romanya Kadın Milli takımın coachı oldu.

Ayhan Avcı Romanya Milli Takım antrenörlüğüne getirildi. Avcı'nın staffında Müge Berkalp de bulunacak.

Tecrübeli coach Avcı 2021 Avrupa Şampiyonası elemeleri boyunca görev yapacak ve sözleşmesi 2021 Şubat ayında sona erecek. Budapeşte'de kampta bulunan Rumen takımının başında bulunan Avcı, kamp sonrası Türkiye'ye dönecek.

Türkiye U20 Kadın Basketbol Takımının da coachı olan Ayhan Avcı'nın önümüzdeki sezon Bellona Kayseri Basketbol ile lige katılıp katılmayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.

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Romanya Milli Takımı Ayhan Avcı’ya emanet
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