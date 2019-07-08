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Lacivert-beyazlı takım, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova'yla şampiyonluk yaşayan ABD'li oyuncuyu transfer etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 14:51
Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rusya'nın CSKA Moskova takımından ayrılan ABD'li oyuncu Alec Peters'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon CSKA Moskova'yla THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, bütün maçlarda forma giydi. Peters, THY Avrupa Ligi'nde 5.3 sayı, 2.3 ribaund ortalamasıyla mücadele etti. ABD'li oyuncu 3 sayı çizgisinin gerisinden de yüzde 43.3'lük bir isabet yakaladı.

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Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna kattı
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