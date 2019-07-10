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'de dört oyuncu ile yollar ayrıldı

Beko 4 oyuncusuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 17:06
Fenerbahçe'de dört oyuncu ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada yeni sezonda Barış Hersek, Erick Green, Ahmet Can Duran ve Yordan Minchev'in kadroda yer almayacağı belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında; ekibimizin yeni sezon kadrosunda, bu sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Erick Green ve Barış Hersek'in yanı sıra, sözleşmelerindeki önümüzdeki sezona ilişkin uzatma opsiyonları kullanılmayan Yordan Minchev ve Ahmet Can Duran yer almayacaktır. Fenerbahçe formasına dört sezon boyunca hizmet eden ve bu süreçte elde edilen birçok önemli başarıda katkısı bulunan Barış Hersek'e; ekibimize geçtiğimiz sezon dahil olan ve kısa oyuncu rotasyonunda en değerli parçalarımızdan biri haline gelen Erick Green'e; altyapımızdan yetişen Ahmet Can Duran'a ve ekibimize genç yaşta dahil olan Yordan Minchev'e, Fenerbahçe Beko forması altında vermiş oldukları emekler için teşekkür eder; tüm sporcularımızın kariyerlerinde açılacak yeni sayfaların kendileri için hayırlı olmasını dileriz."

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Fenerbahçe'de dört oyuncu ile yollar ayrıldı
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