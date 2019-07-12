Eurocup'ta rakipler belli oldu

Eurocup'ta 2019-2020 sezonu grup kuraları İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan Mediapro Oditoryumu'nda yapıldı. Kurada Türkiye'den Darüşşafaka birinci, Galatasaray Doğa Sigorta ikinci ve TOFAŞ üçüncü torbada yer aldı. Toplam 24 takım 6'şar takımlı 4 gruba ayrılırken, kurallar gereği aynı ülke ve ligden iki takım normal sezon gruplarında aynı grupta olmadı.

Kura çekimi sonucunda TOFAŞ B, Darüşşafaka C ve Galatasaray'da D Grubu'nda mücadele edecek. Gruplardaki en iyi 4 takım son 16'ya yükselecek. Bu aşamada 4'er takımlı dört grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final aşamasından itibaren takımlar üç maç üzerinden oynanacak serilerle yarı final ve final aşamalarını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Normal sezon karşılaşmaları 2 Ekim'de başlayacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek. Finaller ise 21 ve 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu sezon final oynayan iki takım da gelecek sezon THY Euroleague'de yer almaya hak kazanacak.

Eurocup 2019-2020 sezonunda oluşan gruplar şöyle:



A GRUBU



Promitheas Patras

Maccabi Rishon Lezion

ratiopharm Ulm

MoraBanc Andorra

AS Monaco

Segafredo Virtus Bologna



B GRUBU



Lokomotiv Kuban

BC Rytas Vilnius

TOFAŞ

Limoges CSP

Partizan NIS

Umana Reyer Venezia



C GRUBU



DARÜŞŞAFAKA

UNICS Kazan

Cedevita Olimpija

Joventut Badalona

Germani Brescia Leonessa

JSF Nanterre 92



D GRUBU



Unicaja Malaga

GALATASARAY

Buducnost VOLI

Ewe Baskets Oldenburg

Dolomiti Energia Trento

Asseco Arka Gdynia