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, transferini resmen açıkladı

Nando De Colo ve Leo Westermann ile transfere hızlı bir giriş yapan , son olarak Alman ekibi 'te forma giyen 2.03 metre boyundaki ABD'li forvet ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 18:34
Fenerbahçe Beko, Derrick Williams transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yıl Bayern Münih forması giyen Derrick Willliams'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Birleşik Amerikalı forvet Derrick Williams ile bir yıllığına anlaştı.25 Mayıs 1991 tarihinde California'da dünyaya gelen ve kariyerinde 400'ün üzerinde NBA maçı bulunan 2.03 boyundaki yıldız Derrick Williams, 2019-2020 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.Bu anlaşmanın kulübümüze ve Derrick Williams'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Geçtiğimiz yıl Bayern Münih formasıyla Euroleague'de 29 maçan çıkan Derrick Williams, bu maçlarda 13.4 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

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Fenerbahçe Beko, Derrick Williams transferini resmen açıkladı
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