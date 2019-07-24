Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

ESPN'in haberine göre NBA takımlarından Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

76ers'ın bu kararı almasında JJ Redick'in New Orleans Pelicans ile anlaşması ve Kyle Korver'ın tercihini Milwaukee Bucks'tan yana kullanması sonrası takımdaki şutör eksikliğini giderme isteği önemli rol oynadı.

Sözleşmenin ilk yılı garanti; buna karşın kontrata dair mali detaylar netleşmedi.

76ers geçtiğimiz sezon Korkmaz'ın çaylak sözleşmesinin 3. yılındaki takım opsiyonunu kullanmama kararı almış ve milli oyuncu bu sebeple sınırsız serbest oyuncu olmuştu.

2016 NBA Draftı'nda 76ers tarafından 26. sırada seçilen temsilcimiz NBA kariyerinin ilk 2 yılını burada geçirdi. Geçtiğimiz sezon forma giydiği 48 normal sezon maçında 14.1 dakika süre bulan Korkmaz %32 üç sayı isabet yüzdesiyle 5.8 sayı attı.

Bu gelişmeyle Korkmaz, 31 Ağustos tarihinde başlayacak 2019 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi kontrat sorununu çözmüş oldu.