Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 Sezonu fikstürü çekildi

Bugün çekilen 2019-2020 sezonu fikstürü sonucunda ligde ilk hafta 27-28-29 ve 30 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk haftasında son şampiyon Anadolu Efes sahasında Ormanspor ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol sezonu 26 Eylül Perşembe günü Türkiye kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko ile lig şampiyonu Anadolu Efes arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla başlayacak. Basketbol Süper Lig'i ise 27 Eylül'de başlarken, 6 Ocak 2020 tarihinde devre arasına girecek. Ligde ikinci devre 10 Ocak 2020 tarihinde başlarken normal sezon 4 Mayıs 2020'de sona erecek.

İstanbul Crowne Plaza'da gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Fikstür çekiminden önce açılış konuşmasını yapan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Euroleague ve FIBA'nın arasındaki çekişmenin bir an önce bitmesi dileğinde bulunurken Tahincioğlu ile olan sponsorluk anlaşmasının da sona erdiğini ve yeni sponsoru kısa sürede açıklayacaklarını belirtti.

ÖMER ONAN: EUROLEAGUE İLE FIBA ARASINDAKİ PROBLEMİN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ

Euroleague ve FIBA arasındaki çekişmenin sona ermesini dileyen ve Tahincioğlu ile olan birlikteliklerini sonlandırdıklarını kaydeden Ömer Onan, "Yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını diliyorum. Eurolegue ve FIBA'nın çekişmesi devam ettiği sürece Olimpiyat ve Milli takım araları çok zor olacak. Umarım bu problem kısa sürede çözülür. Geçen sene lig kriterleri için kulüpler ile yoğun mesai harcadık. Geldiğimiz ilk günden beri lig kriterlerini oturtmaya çalışıyoruz ve çabalarımız sonucunda bunu başardık. Bu sene bir geçiş süreci olacak. Deneyeceğiz, göreceğiz ve yolda eksikleri görüp tespit edeceğiz. Bu sistemi oturtabilirsek kadınlar ve alt ligde de bunu oturtabiliriz. Asıl amacımız bu. Geçen sezon alt liglerden gelen kadın ve erkek takımlarımızın zorlandığını, lige çıktıktan sonra orada kalamadıklarını gördük, bunlar umarım önümüzdeki senelerde çözüme kavuşacak. Kulüplerin ve federasyonların sponsorları oldukça önemli. Sponsorluk konusunda ilişkilerimiz iyi gidiyor. Onlar ne kadar mutlu olursa, bizle uzun süre devam ediyorlar. Bunun böyle devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ligimizin isim sponsoru Tahincioğlu ile ayrılma kararı kaldık. Onlarla iki senelik mutlu bir birliktelik geçirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok yakın zamanda yeni isim sponsorumuzu açıklayacağız. Tekrardan bu sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

DERYA YANNIER : KULÜP MALİ DENETİM VE LİSANS TALİMATI İLE KULÜPLERİMİZ RAHATLAYACAK

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier ise, "Yeni sezon tüm kulüplerimize hayırlı olsun. Bu sezon kulüp mali denetim ve lisans talimatını yürürlüğe koyuyoruz. Böylece kulüplerimiz ekonomik olarak rahatlayacak. Basketbol sezonu 26 Eylül Perşembe günü Türkiye kupası şampiyonu Fenerbahçe ile lig şampiyonu Anadolu Efes arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı kupası ile başlayacak. Basketbol ligimiz ise 27 Eylül Cuma günü başlayacak. Şubat ayında tek milli takım arası olacak. 14 Haziran Play-off son maç olacak. Hem yaz döneminde hem tüm sezonu kapsayan süreçte kulüplerimiz ile birleşerek sosyal sorumluluk projeleri de yapacağız" dedi.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şöyle;

Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Sigorta

Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta

Gaziantep Basketbol -Afyon Belediyespor

İstanbul BBSK - Fenerbahçe Beko

Bursaspor - TOFAŞ

Arel Üniversitesi Büyükçekmece -Darüşşafaka Tekfen

Teksüt Bandırma -Pınar Karşıyaka

Anadolu Efes - Ormanspor

DERBİ TARİHLERİ



Basketbol Süper Ligi'nde derbi tarihleri ise şu şekilde;



2.Hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes

3.Hafta Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta

5.Hafta Galatasaray Doğa Sigorta-Fenerbahçe Beko

7.Hafta Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta

10.Hafta Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta

12.Hafta Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko