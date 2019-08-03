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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda finalde

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında , 'yı 72-64 mağlup ederek finale yükseldi. Ay yıldızlılarda Alperen Şengün 15 sayı, 8 ribaundla oynarken Göktuğ Baş 6/7 saha içi isabetiyle 15 sayı attı. Türkiye'nin finaldeki rakibi Yunanistan - İspanya maçının galibi olacak.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 22:45
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye finalde

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Slovenya'yı 72-64 yenerek finale yükseldi.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, yarı final müsabakasında Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-14 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 38-29 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ve üçüncü çeyrekte ay-yıldızlı ekibe 10 sayılık üstünlük kuran Slovenya, final periyoduna 50-49 önde girdi.

Son periyotta oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Türkiye, mücadeleyi 72-64 kazarak adını finale yazdırdı.

Milliler, yarın TSİ 21.15'te başlayacak final maçında Yunanistan-İspanya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 6. kez final maçına çıkacak.

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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye finalde
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