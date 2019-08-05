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Türkiye, 'yı geçti; hazırlıklara iyi başladı

2019 FIBA Dünya Kupası için çalışmalarını sürdüren , hazırlık maçında 'yı 74-69 mağlup etti. A Milli Takım'da 6/16 saha içi isabetiyle 16 sayı, 9 ribaund yapan en skorer isim olurken onu kenardan gelerek 15 sayı atan takip etti.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 23:55 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 23:56
Türkiye, Fransa'yı geçti; hazırlıklara iyi başladı

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Fransa'yı 74-69 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, eylül ayında Çin'de düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, Fransa'nın Pau kentinde oynadığı ilk hazırlık maçında Fransa'yı 74-69 mağlup etti. Mücadelenin ilk çeyreğini Fransa 22-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte oyunu dengeleyen milliler, devreye 34-33 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte dengeli bir oyun ortaya koyulurken, Fransa periyot sonunda üstünlüğü ele geçirdi ve son çeyreğe 56-54 önde girdi. Son çeyrekte iyi bir mücadele ortaya koyan Türkiye, karşılaşmadan da 74-69 galip ayrıldı.


3/3 üç sayı isabetiyle 10 sayı atan Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'la birlikte millilerde çift haneli skora ulaşan üçüncü isim oldu.

Karşılaşmada ay-yıldızlılarda Cedi Osman 19 sayı, 9 ribaund, Furkan Korkmaz 15 sayı, 4 ribaund ile oynarken; Fransa'da Anadolu Efes'te forma giyen Adrian Moerman 12 ve Evan Fournier 10 sayı, 4 asistlik performans sergiledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'daki ikinci maçında yarın Tunus ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

İşte maçtan objektiflere yansıyan kareler...

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Türkiye, Fransa'yı geçti; hazırlıklara iyi başladı
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