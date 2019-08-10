Hidayet Türkoğlu: Hesabını soracağım

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,konuştu. İşte satırbaşları:* Dünya ?Kupası'ndaAvrupa ikinciliğimiz oldu, bireysel başarılarımız oldu ama olimpiyatta oynama fırsatımız olmadı.* FIBA seçiminde Turgay Demirel'i desteklemeyeceğimize dair FIBA Avrupa bünyesinde bulunan federasyonlara bir mektup gönderdik. Ama mektubun bir kelimesinde,diye bir cümle geçsin, istifa edeceğim.* Bir Türk olarak üç yıldır kendi federasyonuyla hiçbir şekilde bağlantı kurmamış bir insanı desteklemem nasıl beklenebilir.* Daha önceki federasyon sponsorluk gelirlerinin yarısını bir şirkete komisyon olarak veriyordu. Bütün usulsüzlükleri kamuoyu ile paylaşacağım.bulunacağım.* Galatasarayve Beşiktaş basketbola önem verirlerse, kendi taraftarları da bundan çok mutlu olacaktır.