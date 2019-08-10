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: Hesabını soracağım

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Hidayet Türkoğlu: Hesabını soracağım
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA'daki Spor Masası'na konuştu. İşte satırbaşları:
* Dünya ?Kupası'nda inşallah halkımızın gurur duyacağı bir sonuç elde ederiz. Avrupa ikinciliğimiz oldu, bireysel başarılarımız oldu ama olimpiyatta oynama fırsatımız olmadı.
* FIBA seçiminde Turgay Demirel'i desteklemeyeceğimize dair FIBA Avrupa bünyesinde bulunan federasyonlara bir mektup gönderdik. Ama mektubun bir kelimesinde, 'Hidayet Türkoğlu, Sırp adayı destekledi' diye bir cümle geçsin, istifa edeceğim.
* Bir Türk olarak üç yıldır kendi federasyonuyla hiçbir şekilde bağlantı kurmamış bir insanı desteklemem nasıl beklenebilir.
* Daha önceki federasyon sponsorluk gelirlerinin yarısını bir şirkete komisyon olarak veriyordu. Bütün usulsüzlükleri kamuoyu ile paylaşacağım. Kaybolan paraların hesabını soracağım. Hukuken de görevi kötüye kullandıklarından dolayı suç duyurusunda bulunacağım.
* Galatasaray ve Beşiktaş basketbola önem verirlerse, kendi taraftarları da bundan çok mutlu olacaktır.
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Hidayet Türkoğlu: Hesabını soracağım
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