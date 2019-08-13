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A Milli Basketbol Takımımız Senegal’i farklı yendi: 94-59

TURGUT DOĞAN Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019
A Milli Basketbol Takımımız Senegal’i farklı yendi: 94-59
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etti. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak ay-yıldızlılarda Ersan İlyasova 16 sayıyla en skorer isim olurken, Furkan Korkmaz 13, Cedi Osman ise 11 sayı ile oynadı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da oynayacağı ikinci hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ürdün ile karşılaşacak.
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A Milli Basketbol Takımımız Senegal’i farklı yendi: 94-59
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