A Milli Basketbol Takımımız Senegal’i farklı yendi: 94-59

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etti. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak ay-yıldızlılarda Ersan İlyasova 16 sayıyla en skorer isim olurken, Furkan Korkmaz 13, Cedi Osman ise 11 sayı ile oynadı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da oynayacağı ikinci hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ürdün ile karşılaşacak.