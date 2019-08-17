Sırbistan karşısında çember dövdük

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Basketbol Takımımız, Akropolisİlk çeyreği 25-18, devreyi de 44-36 önde kapatan Sırbistan'da Bogdanovic, takımımızda da Ersan 12 sayı üretti. İkinci yarıda 9-0'lık seri ile farkı daha da açan Sırbistan (56-40) son çeyreğe de 61-46 önde girdi. Son bölümde farkı 20 sayıya çıkaran rakibi karşısında Furkan ile sayı bulsak da maçtan 87-72 mağlup ayrıldık.16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan'ı 74-65 mağlup etti. İtalya'nın Udinese kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, Sırbistan karşısında soyunma odasına 36-26 geride girdi. Mücadelenin ikinci yarısında toparlanan ay-yıldızlılar, parkeden 74-65 galip ayrıldı. Milliler, beşincilik için yarın TSİ 15.15'te Yunanistan-Hırvatistan maçının galibiyle karşılaşacak.