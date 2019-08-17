Sırbistan karşısında çember dövdük

A Milli Basketbol Takımımız, Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 87-72 mağlup oldu. Maç boyu dış atışlara ağırlık veren ve ilk yarı 23 toplamda da 37 tane üçlük deneyen milliler bunlarda sadece 9 isabet bulabilince skorda sürekli rakibini takip etti.
İlk çeyreği 25-18, devreyi de 44-36 önde kapatan Sırbistan'da Bogdanovic, takımımızda da Ersan 12 sayı üretti. İkinci yarıda 9-0'lık seri ile farkı daha da açan Sırbistan (56-40) son çeyreğe de 61-46 önde girdi. Son bölümde farkı 20 sayıya çıkaran rakibi karşısında Furkan ile sayı bulsak da maçtan 87-72 mağlup ayrıldık. Bogdanovic 17 sayı ile Sırbistan'ın en etkili ismiydi. Milliler bugün turnuvanın ev sahibi takımı Yunanistan ile karşılaşacak.
U16 Milli Takımı Sırbistan'ı devirdi
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan'ı 74-65 mağlup etti. İtalya'nın Udinese kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, Sırbistan karşısında soyunma odasına 36-26 geride girdi. Mücadelenin ikinci yarısında toparlanan ay-yıldızlılar, parkeden 74-65 galip ayrıldı. Milliler, beşincilik için yarın TSİ 15.15'te Yunanistan-Hırvatistan maçının galibiyle karşılaşacak.