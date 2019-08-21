Önce dünya sonra Olimpiyat

BUGÜN NELER OLDU

A MILLI Basketbol Takımı, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2019 Dünya Kupası için Sinan Erdem'de son antrenmanını yaptı. Başantrenör Ufuk Sarıca, "Hepimizde Dünya Kupası'nın heyecanı var. İnşallah kazasız belasız bir yolculuk olur. Şans da umarım yanımız da olur. İyi bir turnuva inşallah bizi orada bekliyordur diye düşünüyorum. Basketbolda artık bir olimpiyat görmek istiyoruz. Bunu başarmak için Dünya kupasında iyi bir derece yapmalıyız. Çok genç bir kadromuz var" dedi. İdmanı izleyen Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "İnşallah tüm Türkiye'yi mutlu edecek bir başarı elde ederiz" açıklamasını yaptı. Milliler, bugün Çin'in yolunu tutacak.