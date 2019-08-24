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'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti

Sarı-lacivertli basketbol takımında oyuncular , , , ve , Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 13:57
Fenerbahçe Beko'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak sarı-lacivertli takımda Nikola Kalinic, Jan Vesely, Tarık Biberovic, Egehan Arna ve Derrick Williams'ın sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Liv Hospital Ulus'ta gerçekleştirilen kontrollerde basketbolcuların kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz ve diş muayenelerinin yapıldığı aktarıldı.

Kan değerleri ölçülen oyunculara, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler uygulandığı ve radyolojik kontroller yapıldığı kaydedildi.

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Fenerbahçe Beko'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti
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