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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , milli basketbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 16:55
Sinan Güler, Darüşşafaka Tekfen'de

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Sinan Güler'i kadrosuna kattı. Sinan Güler hamlesiyle birlikte Darüşşaka, 8'inci transferini yaptı. Yeşil-siyahlı ekip daha önce Mahir Agva, Joe Ragland, Johnny Hamilton, Erkan Veyseloğlu, Doron Lamb, Jarrod Jones ve Bonzie Colson'u kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Sinan Güler geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Beko formasıyla Euroleague'de 20 maçta 1.5 sayı, 0.8 asist ortalamaları yakaladı. 35 yaşındaki oyuncu Basketbol Süper Ligi'nde 43 maçta forma giyerken 5.0 sayı ve 1.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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Sinan Güler, Darüşşafaka Tekfen'de
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