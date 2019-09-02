Dev gibi başladılar

WİLBEKİN

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'na rahat bir galibiyetle başladı. Japonya'yı 86-67 mağlup eden Devler, ilk dakikadan itibaren rakibine oyuna ortak olma fırsatı vermedi. İlk 4 dakikada rakibine 4 top kaybı yaptıran ve 11-3'ü bulan millilerimiz ilk periyodu 16 sayı farkla 28-12 önde tamamladı.. Serbest atışlar ve üçlüklerle maça tutunmaya çalışan rakibimizin gayreti devre sonunda farkın 12'ye inmesini sağladı: 47-35. İkinci yarıda Semih'i pota altında daha çok kullanmaya çalışan takımımız savunmada rakibini ilk 7 dakikada sadece 7 sayıda tuttu ve periyot sonunda orta sahadan gelen üçlüğe rağmennde girdi. Son bölümde farkı koruyan Türkiye maçtan 86-67 galip ayrılarak, turnuvaya çok iyi bir başlangıç yaptı.Milli takımda sakatlığı sonrası henüz hazır olmayan Scottie Wilbekin, süre almadı. Wilbekin'in durumuna değinen Başantrenör Ufuk Sarıca, "Sağlık ekibimiz 4-5 gündür Wilbekin için uğraşıyor. İyi durumda, az da olsa ağrısı var. Bu maçta oynatmadık. İkinci maçta veya en kötü üçüncü karşılaşmada bizimle olacağını düşünüyoruz" dedi.E Grubu'ndaki diğer maçta ABD, Çekya'yı 88-67 mağlup etti. Türkiye gruptaki ikinci maçında yarın ABD ile 15:30'da karşılaşacak.A MİLLİ Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, takım halinde iyi oynayarak güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Sarıca, "Bizim için önemli ve anahtar bir maçtı. İkl maçların zor olacağını söylemiştim. Kolay kazandık ama oyuncularım çok iyi oynadı. Japonya'nın hızlı hücumu sevdiğini söylemiştim. Onları durdurduk. Alan savunmalarına karşı da iyi hazırlandık. İyi şutlar bulduk. İkinci yarı iyi bir enerjis ergiledik ve tamamen oyunu kontrol ettik. Güzel bir galibiyet aldık. Artık önümüzdeki iki maçı düşünüyoruz" dedi.JAPONYA karşısında agresif bir maç başlangıcı, Cedi'nin Hachimura'ya kilit vurması, rakibe yaptırılan 4 top kaybı ve bundan gelen hızlı hücum sayılarına eklenen Melih ile Ersan'ın üçlükleri galibiyeti getirdi. 22 asiste karşı sadece 10 top kaybı ile oynamamız bu maçtaki en değerli istatistiklerimiz oldu. Ribaunt üstünlüğü, 3 sayı çizgisinin gerisinden 25 denemede bulunan 9 isabet ve hızlı hücumlarda attığımız 15 sayı ki, bunlardan 13'ü rakibin top kayıplarından geldi üstünlüğümüzün rakamsal belgeleriydi. Her ne kadar rakibin caydırıcı bir uzunu olmasa da boyalı alandan bulunan 54 sayı da değerliydi. Ancak 40 dakikada sadece 4 kere serbest atış çizgisine gitmemiz de ilginçti. Bu maçı rahat geçtik ve oyuncuların vücut dili de çok iyi. Ersan ve Melih kadar kenardan gelen Buğrahan'ın 7 sayı ve 7 asistlik katkısı, Doğuş Balbay'ın 8 asisti güzeldi. Devler güzel bir başlangıç yaptı ve özellikle Çekya ile yapacağımız grubun son maçı için güven verdi. Wilbekin'in de takıma katılması artı bir etki yaratacaktır mutlaka...