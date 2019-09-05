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2019 | : 98 - : 45

2019 E Grubu üçüncü ve son maçında , 'yı 53 sayı farkla 98-45 yendi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 17:34
2019 FIBA Dünya Kupası | ABD: 98 - Japonya: 45

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında ABD, Japonya'yı 53 sayı farkla 98-45 yendi.

ABD 3 maçını da kazanarak lider olarak 2. tura yükselirken, Japonya üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Andris Aunkrogers (Letonya), Zhu Duan (Çin)

ABD: Harris 10, Mitchell 10, Walker 15, Barnes 14, Turner 3, Plumlee 2, Lopez 7, Brown 20, White 8, Middleton 9

Japonya: Shinoyama, Baba 18, Hachimura 4, Watanabe 9, Fazekas 4, Kosuke Takeuchi 3, Joji Takeuchi, Hiejima 4, Tanaka 3, Ando, Schafer

1. Periyot: 23-9

Devre: 56-23

3. Periyot: 84-31

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2019 FIBA Dünya Kupası | ABD: 98 - Japonya: 45
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