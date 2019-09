ABD basınından Türkiye'ye övgü: "Zor kurtulduk"

A Milli Basketbol Takımımız'ın Dünya Kupası'nda ABD'ye uzatmada yenilmesi Dünya basınında da ses getirdi. Özellikle ABD basını maçın sonunda kaçırdığımız 4 serbest atışa dikkat çekerken The Washington Post, "Milli Takım, Türkiye'den uzatmalarda güç bela kurtuldu" manşetini atttı. USA Today, "Birleşik Devletler Türkiye'yi uzatmalarda geçti" ifadesini kullanırken The Wall Street of Journal, "ABD takımı derin bir nefes aldı. Türkiye, 10 saniyede 4 serbest atış kaçırdı ve Amerikalılar galibiyet ile sahadan ayrıldı" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE'NİN PANİK ATAĞI...

Avrupa basını da maça geniş yer ayırdı. İspanyol Marca gazetesi maçla ilgili "Türkiye Rüya Takım'ın kötü versiyonuna merhamet etti" başlığını atarken, AS gazetesi ise ay yıldızlıların son saniyelerde kaçırdığı serbest atışlara atıfta bulunarak "Türkiye'nin panik atağı Amerika Birleşik Devletleri'ni kurtardı" manşetini öne çıkardı. Ünlü Fransız gazetesi L'Equipe de heyecan dolu maçın haberini "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye mucizesinden kurtuldu" başlığıyla okuyucularına sundu.

TUR İÇİN SON ENGEL ÇEKYA

ABD'YI elinden kaçıran A Milli Basketbol Takımı grubundaki son maçında bugün 11.30'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam bugün kazanırsa 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Maçın hazırlıklarını dün tamamlayan Milliler, Çekya karşılaşmasının taktiği üzerinde dururken şut çalışmasıyla günü tamamladı. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan da izledi.

BİR GÖRÜŞ - Volkan Üstüyıldız: ABD'yi bırak Çeklere bak

AHLAR, vahlar arasında gitti ABD maçı ama artık unutulmalı. Yenseydik büyük olacaktı belki ancak bugün çok daha önemli bir maç bizi bekliyor. Çekya karşısında milli takımımızın ful konsantrasyonla sahada olması lazım. Zira böyle maçlardan sonra 48 saat geçmeden çıkılan bir maçta, yeni rakibe konsantre olmak zor olabilir. Geçmişte bunun örneklerini çok gördük.

Kağıt üstünde Çekler bizden iyi değil ancak sonuna kadar mücadele edecek bir takım olacak karşımızda. Ve sertlik düzeyleri de bir hayli fazla. Tabii bu lehimize de olabilir, özellikle pivotları Balvin'in yedeği yok.. Zaten Semih ve Sertaç ile o alanda onlardan iyi durumdayız. Çekler'in 3 kritik ismi var: Schilb, Satoransky ve Bohacik... Satoransky, dış tehdidi fazla olmasa da çok atlet bir guard ve yaptığı 12 asist de takımı için çok değerli. Schilb zaten bilinen bir isim, gününde olursa canımızı yakabilir ve oyun bilgisi de üst seviyede. Hem içerden hem dışardan sayı atabilen Bohacik'in savunması ise bizim için çok önemli. Ersan ve Cedi'ye bu konuda çok iş düşecek.

Ersan-Cedi-Furkan üçlüsü en büyük silahlarımız olacak. Melih Mahmutoğlu da x faktör olarak katkı vermeli...

Maçta en ilginç faktörlerden biri de serbest atışlar olacak. Rakip yüzde 60 ile atıyor... Ama maalesef biz yüzde 55 ile daha da kötüyüz... Ve ABD maçında kaçırdığımız o 4 serbest atışın etkisinden muhakkak kurtulmamız lazım; bilhassa Cedi'nin.. Ama turnuvada oynanan maçlara baktığımızda bugün favorinin 12 Dev Adam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.