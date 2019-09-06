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: , 'yı Hernangomez ile geçti

, 2. tur J Grubu mücadelesinde 'yı, Juancho Hernangomez'in 16 sayıyla yıldızlaştığı maçta 67-60 mağlup etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 18:55
2019 FIBA Dünya Kupası: İspanya, İtalya'yı Hernangomez ile geçti

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur J Grubu mücadelesinde İspanya, İtalya'yı 67-60 yendi.

İspanya, 4'te 4 yaptı. İtalya ise turnuvada ikinci kez mağlup oldu.

Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Steven Anderson (ABD), Guilherme Locatelli (Brezilya), Omar Bermudez Mariscal (Meksika)

İspanya: Rubio 15, Claver 7, Fernandez 5, Hernangomez 16, Gasol 2, Llull 11, Ribas 5, Oriola 2, Hernangomez Geuer 4

İtalya: Gallinari 15, Belinelli 7, Datome 12, Hackett 5, Biligha 6, Vitali, Gentile 7, Della Valle 6, Tessitori 1, Brooks 1

1. Periyot: 18-18

Devre: 30-31

3. Periyot: 50-48

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2019 FIBA Dünya Kupası: İspanya, İtalya'yı Hernangomez ile geçti
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