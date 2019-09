Boynumuz bükük kaldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu son maçında Çekya'ya 91-76 mağlup oldu ve ikinci tur şansını yitirdi. Üç maçta ikinci yenilgisini alan ve grubu 3. bitiren milliler, olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etmek için O Grubu'nda 7 Eylül'de Karadağ, 9 Eylül'de de Yeni Zelanda ile mücadele edecek. Vesely gibi bir yıldızından yoksun Çekya karşısında hücumda organize olamayan, rakibin boyalı alandan hücumlarını durduramayan ve bireysel performanslara bel bağlayan Milli Takımımız ribauntlarda 26-41, asistlerde de 15-26 geride kaldı. Cedi ve Furkan ilk yarı toplam 24 sayı ile oynarken, 14 sayısını da ikinci yarı atan Melih'in gayreti gidişatı değiştirmeye yetmedi ve 91-76 kaybettik.



Cedi Osman 24 sayı ile maçın en skorer ismi olmasına rağmen 4. periyotta yaptığı iki centilmenlik dışı faul yüzünden bitime 51 saniye kala diskalifiye edildi ve oyun dışında kaldı.

Mental olarak hazır değildik

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bu maçı değil de daha ziyade ABD maçını hedefledik gibi oldu. Enerjimiz yetmeyebilir, yorulabiliriz ama mental olarak hazır olmamız lazımdı, bunu yapamadık. Zaten oyunun başında enerjimiz çok düşüktü. Biz nasıl 2 gün önce yaptıysak Çekya da bu maçta takım oyununun iyi bir örneğini gösterdi" diye konuştu.

4

Türkiye hızlı hücumlardan sadece 4 sayı üretebilirken, Çekya bu istatistikte 14 sayı ile oynadı.

BİR GÖRÜŞ - VOLKAN ÜSTÜYILDIZ: Hedef maç ve sıfır organizasyon

GRUBUMUZ belli olduğundan beri söylenen bir şey vardı: "Hedef maçımız Çekya." Ve biz bu hedef maçta sıfır organizasyon ile oynadık. Hücumda kimin ne yaptığı belli değildi. Wilbekin oyun kuramıyor, Doğuş zaten hücumda defolu...Hücum tıkanmış...Bu şartlarda kenardan bir Buğrahan çözümü bekledik. Asist yapar, hücumu işletir diye. Keza Semih'in kötü gününde hücumda katkı yapabilecek Sertaç Şanlı vardı. İkisi de 4'er dakika sahada kaldı. Rakibin hiçbir defosundan yararlanamadık ama onlar bizi maden gibi işledi. Kimse kadro dar demesin. Yiğit Arslan da dün dakika alamadı. Ege en azından Balvin'i durdurmak için denenebilirdi... Şu anda ligin en iyi Türk guardı Can Uğur Önüt zaten kadroda bile yok vs vs. Artık diyecek başka bir şey de yok...