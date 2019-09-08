Karadağ morali

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde Karadağ'ı 79-74 yenerek olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı. O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ karşısında 35. dakikada 65-53 geride olan milliler, kalan sürede 26-9'luk seri ile maçı kazanmayı bildi.
Cedi 24 sayı ile en skorer isim oldu. Ersan'dan yoksun takımımızda maçın başında Sertaç Şanlı da sakatlanırken, son anlarda da bir pozisyonda göğsünün üstüne düşen Furkan Korkmaz maçı tamamlayamadı.
Furkan daha sonra hastaneye götürüldü. Türkiye yarın Yeni Zelanda'yı da yenerse O Grubu'nu lider tamamlayarak olimpiyat elemelerine katılacak.
İNGİLTERE'YE TAKILDIK: 81-94
Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, İngiltere'ye 94-81 mağlup oldu. İlk yarıyı 45-43 önde tamamlayan Milli Takımı'mız, 30-17 biten üçüncü periyotta açılan farkı kapatmayı başaramadı ve maçı kaybetti. Türkiye'nin en skorer ismi 22 sayıyla Cem Gezinci oldu. Türkiye, yarı finale yükselerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmişti.