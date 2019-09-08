Karadağ morali

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde Karadağ'ı 79-74 yenerek olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı.Cedi 24 sayı ile en skorer isim oldu.Furkan daha sonra hastaneye götürüldü. Türkiye yarın Yeni Zelanda'yı da yenerse O Grubu'nu lider tamamlayarak olimpiyat elemelerine katılacak.Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, İngiltere'ye 94-81 mağlup oldu. İlk yarıyı 45-43 önde tamamlayan Milli Takımı'mız, 30-17 biten üçüncü periyotta açılan farkı kapatmayı başaramadı ve maçı kaybetti. Türkiye'nin en skorer ismi 22 sayıyla Cem Gezinci oldu. Türkiye, yarı finale yükselerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmişti.