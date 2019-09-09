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Dominik Cumhuriyeti: 55 - Litvanya: 74

2019 2. tur L Grubu mücadelesinde Litvanya, Dominik Cumhuriyeti'ni 19 sayı farkla mağlup etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 14:24
Dominik Cumhuriyeti: 55 - Litvanya: 74

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur L Grubu mücadelesinde Litvanya, Dominik Cumhuriyeti'ni 74-55 yendi.

Turnuvayı Litvanya 3, Dominik Cumhuriyeti ise 2 galibiyetle tamamladı.

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı

Hakemler: Steven Anderson (ABD), Martins Kozlovskis (Letonya), Intae Hwang (Güney Kore)

Dominik Cumhuriyeti: Baez 5, Vargas 8, Rojas 11, Liz 7, Solano 4, Garcia, Pena, Roberts 2, Mendoza 14, Suero, Montero 4

Litvanya: Kalnietis 5, Kuzminskas 12, Grigonis 2, Giedraitis 2, Valanciunas 19, Maciulis 1, Jankunas 4, Seibutis, Ulanovas 5, Butkevicius 5, Lekavicius 19

1. Periyot: 14-19

Devre: 24-38

3. Periyot: 39-52

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Dominik Cumhuriyeti: 55 - Litvanya: 74
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