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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , ABD'li oyuncu 'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 12:17
Anadolu Efes, Chris Singleton'ı transfer etti

Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan ve Euroleague'de de final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Chris Singleton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Adrien Moerman'ın sakatlık sebebiyle ameliyat olmasından dolayı dört numara pozisyonunda bir oyuncuya ihtiyaç duyan lacivert-beyazlı ekip, bu bölgedeki boşluğu geçen sezonu Barcelona formasıyla tamamlayan Chris Singleton ile doldurdu.

Geçen sezon İspanya Ligi'nde 40 maçta 24.45 dakika ortalama süre alan 29 yaşındaki oyuncu, maç başına 9,6 sayı, 4,4 ribaunt ve 0,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Singleton, Euroleague'de ise 35 maçta 24,58 dakika ortalama süre alarak, maç başına 8,0 sayı, 4,4 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları yakaladı.

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Anadolu Efes, Chris Singleton'ı transfer etti
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