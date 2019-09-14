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: 'Bazı Türk takımları 'e katılabilir'

Başkanı , hayalinin takımlarının 'de oynaması olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.9.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 12:44
Florentino Perez: 'Bazı Türk takımları NBA'e katılabilir'

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, futbolda olduğu kadar basketbolda da çılgın hamleler yapıyor. Hürriyet'in haberine göre Perez, kulübün basketbol takımıyla ilgili olarak, "Benim hayalim Real Madrid'in, dünyanın en iyi ligi NBA'de oynaması. NBA yönetimine Real Madrid'in Doğu Konferansı'na girip giremeyeceğini sordum. Ancak bunun çok zor olduğunu söylediler. Bazı Türk ve Yunan takımları da NBA'e katılabilir" ifadelerini kullandı. Türkiye'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes Euroleague'de A lisansa sahip...

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Florentino Perez: 'Bazı Türk takımları NBA'e katılabilir'
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