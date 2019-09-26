Cumhurbaşkanlığı Kupası: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Gaziantep'te karşılaşıyor

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan F.Bahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek. Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Cumhurbaşkanlığı Kupası için Gaziantep'te sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Gaziantepli basketbolseverlere güzel bir basketbol izletip, kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz" derken, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise maç için, "Farklı nedenlerden dolayı tüm takımı bir araya getiremediğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik. Önümüzde çok çalışmamız gereken bir süreç var. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız" diye konuştu.

Şampiyon taraftarıyla buluşuyor

Sportive'in 2 sezondur forma ve spor giyim partneri olduğu Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni sezonda giyeceği maç formaları ve lisanslı ürünleri ÖzdilekPark İstanbul'da taraftarlara tanıtılacak. Başantrenör Ergin Ataman ve oyuncuların taraftarlarla bir araya geleceği etkinlik, cumartesi günü 17:00-18:00 arasında. Etkinlik alanına kurulacak potaya izleyiciler için gösteri atışları da yapacak olan Efes oyuncuları, yeni sezon formalarıyla birlikte taraftarlarıyla ilk kez buluşacak.