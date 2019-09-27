Cumhurbaşkanlığı Kupası, Anadolu Efes'in

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı. İlk periyotta 13-6 öne geçen Efes karşısında Williams ile etkili olan Fenerbahçe 20-19'u buldu. İkinci periyotta Melih&Stimac'a, Micic ile cevap veren Efes, devreye 39-37 önde girdi. 3. periyotta Fenerbahçe 8 üçlük denemesinde de isabet bulamazken, Simon önderliğinde lacivert-beyazlılar farkı 16'ya (62-46) kadar çıkardığı maçta son bölüme 64-52'lik üstünlükle girdi. Son bölümde 4 kısaya dönen Fenerbahçe farkı 4 sayıya kadar indirse de Micic ve Simon skorun el değiştirmesine izin vermeyince 79-74'lük skorla Efes 12. kez kupayı kazandı.

Yolun sonu Avrupa Ligi şampiyonluğu

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "İyi oynadık. Açıkçası ben de beklemiyordum. Takımda yeni oyuncular var. İyi mücadele ettik, savunma yaptık. Oyunun hakimiydik. Son 4-5 dakika biraz panik yaptık. Sezona kupa ile başlıyoruz. Yolun sonunda Avrupa Ligi kupasını da alacağız" dedi.

Bir Görüş - Volkan Üstüyıldız: Efes kaldığı yerden

CUMHURBAŞKANLIĞI Kupası'nı kazanan Anadolu Efes geçen sezonki formundan ve ritminden bir şey kaybetmediğini gösterdi. Üstelik Larkin ve Moerman gibi iki önemli eksiğe rağmen... Micic (18 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt) geçen sezonki gibi maç ı domine etti. Simon 6/6 üçlük isabeti ile yıldızlaştı. Maç boyu rakibinin ikili oyun zaafını iyi kullandı lacivert-beyazlılar. Sıkıştırmaları cezalandırdılar, ters eşleşmeleri avantaja çevirdiler. 11 üçlük isabeti ile de maçı kazandılar. Ama esas dikkat çekici nokta; iki takım arasındaki rekabette psikolojik üstünlüğü de ele geçirdiler. Fenerbahçe'ye karşı son 5 finalin 4'ünü kazandı Efes. Savunmada Peters ve Beaubois gibi zayıf bilinen iki oyuncu bile elinden geleni yaptı. Dunston tek başına yine pota altını domine etti. Micic ve Simon da hücumda sazı eline alınca gerisi geldi.

Fenerbahçe Beko ise Williams ve Melih ile ayakta kalmaya çalıştı ama takımın uyumu ve form grafiği Efes'in çok gerisinde şu anda. Vesely ve Lauvergne yoktu dün ama takımın iyileri de Stimac ve Williams'tı. Yani Fenerbahçe'de sorun uzunlar değil kısalar... Sloukas'ın bu kadar dağınık oynadığı bir maçı kazanmaları zordu. De Colo da uyum sorununu atlatamamış gözüktü. Zaten iki oyuncunun toplam top kaybı sayısı 8... Fenerbahçe'ye de zaman lazım, belki de atletik bir kısa...