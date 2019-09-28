Haydi potaya

BUGÜN NELER OLDU

İlk olarak 1966-1967'de 12 takımın katılımıyla başlayan Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon heyecanı bugün 16 takımla start alıyor. Sezonun açılış maçı 13:00'te Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka Tekfen arasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.Günün üçüncü ve son maçı Bandırma'da. 17.30'da Teksüt Bandırma, İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı Kara Ali Acar Salonu'nda ağırlayacak. Üç mücadele de tivibuSPOR 2'den naklen yayınlanacak.Şımdıye kadar 79 farklı takımın mücadele ettiği ligde54. sezon takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta 51, Pınar Karşıyaka 47, Anadolu Efes 41, TOFAŞ 34, Türk Telekom 26, Darüşşafaka Tekfen 23, Teksüt Bandırma 15, Gaziantep Basketbol 7, Arel Üniversitesi Büyükçekmece 4 ve Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor birer kez daha önce ligde yer aldı. 1983-1984 sezonunda playoff uygulamasının başladığı ligde 1981-1982'ye kadar maçlar berabere de bitebiliyordu.