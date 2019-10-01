Anadolu Efes kaldığı yerden

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezonu da Cumhurbaşkanlığı Kupası ile açan Anadolu Efes, ligin yeni ekibi Ormanspor'u 93-82 mağlup etti. Mücadeleye Beaubois ve Tolga Geçim'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinde ve boyalı alanda etkili olarak ikinci periyoda 27-19 önde geçti. İkinci çeyrekte OGM Ormanspor rakibinin farkı açmasına izin vermedi ancak Anadolu Efes soyunma odasına 49-43 üstün gitti. İkinci yarıya OGM Ormanspor top kayıplarıyla başladı. Beaubois ve Dunston'ın basketleriyle tempoyu yükselten Efes, son çeyreğe de 79-61'le girdi. Final periyodunda yerli oyuncu rotasyonuna giden son şampiyon, Ormanspor'un üst üste basketlerine rağmen üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 93-82 kazandı. Efes'te Beaubois 22 sayı ve 5 asistle galibiyette başrol oynadı.

GALATASARAY DOĞA SİGORTA EUROCUP'TA SAHNE ALIYOR

GALATASARAY Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Eurocup'ın ilk haftasında bugün deplasmanda İtalya temsilcisi Dolomiti Energia ile karşılaşacak. D Grubu'nda Dolomiti Energia'nın yanı sıra Polonya'nın Asseco Arka, Karadağ'ın Buducnost Voli, Almanya'nın Ewe Baskets ve İspanya'nın Unicaja Malaga takımlarıyla mücadele edecek sarı-kırmızılı takım, ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu deplasmanda açacak. Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.

39'LUK SCOLA MILANO'DA

2019 FIBA Dünya Kupası'nda sergilediği başarılı performansla Arjantin'i finale taşıyan 39 yaşındaki Luis Scola, Olimpia Milano ile ULEB Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. İtalyan ekibinin koçu Ettore Messina, Scola'nın Olimpia Milanı ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada ise anlaşmanın 1 yıllık olduğu belirtildi.