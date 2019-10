Türkiye'nin takımı olacağız

Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonuna giren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, ilk yıl edindiği tecrübenin ardından Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Yeni transferlerin tanıtımı için düzenlenen medya gününde konuşan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Yücel yeni sezona güçlü bir kadro kurarak girdiklerini belirterek, "Koçumuz, Başkanımız Ömer Yücel, Genel Menajerimiz Alpaslan Aydın ve ben de Kurucu Başkanları olarak bu kadroya inanıyorum, güveniyorum. Bu sene bir de Avrupa parkesinde olacağız. Avrupa'da oynamak bizim için önemli ama bir Türkiye takımı olarak orada olmak çok daha önemli. Lig ile beraber iki kulvarda yürüyeceğiz. Umuyorum güzel sonuçlar alacağız" ifadesini kullandı.

SPONSORLARIMIZ DA ÇOK DEĞERLİ

Yücel, Bahçeşehir Spor Kulübü'nün sponsorlarına da dikkat çekerek, "Bahçeşehir Koleji, genç sporcular yetiştirmek, çocuklarımıza sporu sevdirmek için çalışan bu yapının ana sponsoru. Her ne kadar kulübümüz Bahçeşehir Koleji olarak kurulsa da bu takım aslında okullarımızdan bağımsız bir Türkiye takımı! O yüzden herkesten ricam bu takıma bir kolej takımı olarak değil, bir Türkiye takımı olarak bakmaları. Bahçeşehir Koleji'ni de bu takımın ana sponsoru olarak görmeleri. Bizi bu süreçte destekleyen diğer tüm işbirlikçilerimize de çok teşekkür ederim" dedi.



Ömer Yücel (sağda) altyapıdan, A takıma her yıl daha iyiye giden bir kulüp olmak istediklerini söyledi.

"BİZİMLE OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ"

BAHÇEŞEHIR Koleji Spor Kulübü Başkanı Ömer Yücel de her sene üstüne koyarak büyüdüklerini belirterek, "Bu yıl Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü olarak Avrupa'da ülkemizi ve kurumumuzu temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz. Her yıl üstüne artı koyarak büyüyen bir kulübüz. Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'deki örnek yapılanması kulübümüzde de devam ediyor. Altyapılarımız, spor okullarımız, A Takımımız ile basketbol camiasında örnek bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Bu yolculuğumuzda bizlerin her zaman yanında olan Türkiye'nin öncü markaları, değerli destekçilerimize çok teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ SK SPONSORLARI



Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Üniversitesi Playoff Tekstil HDI Sigorta Medical Park Kiğılı Best Image BK Mobile CSG Güvenlik City Turizm Mi Matbaa Siar Sigorta İnternational Office Pırıl Pırıl Temizlik

DÜNYAYA AÇILAN SPORCULAR YETİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Genel Menajer Alpaslan Aydın, "Dünyaya açılacak sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bunun için sadece büyük şehirlerde değil ülkemizin her köşesinde hizmet vereceğiz" dedi

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Genel Menajeri Alpaslan Aydın da amaçlarının Türk gençliğine hizmet etmek olduğunu vurguladı. Aydın, "Amacımız sporu Türk gençliğine tanıtmak ve dahil olmalarını sağlamak. Bunun ekip ve iş birliği olduğunun hepimiz farkındayız. Bu noktada hem Türkiye'de hem dünyada sponsorların spora verdiği destek oldukça kritik noktada ve çok değerli" şeklinde konuştu.

YURDUN HER KÖŞESİNDE OLACAĞIZ

Aydın sözlerine öyle devam etti: "Özellikle dünya genelinde başarılı spor dallarına baktığımızda sponsorluk desteğinin oldukça ileri düzeyde olduğunu fark ediyoruz. Bu sözlerimizin altını çizerek uzun yıllar boyu birlikte çalışmamızın devamını diliyorum. Bu noktada Türkiye'deki sporun olumlu şekilde ilerlemesi için yatırımlarımızı sadece süper ligde değil altyapı spor okulları ve kamplarla derinleştirdik. Çocuklarımız ve gençlerimizle sadece Türk sporuna değil dünyaya da açılabilecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu sebeple çalışmalarımızı sadece büyük şehirlerde değil ülkemizin her köşesinde kurmaya çalışıyoruz."