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: "’nda mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum"

Türkiye Federasyonu Başkanı , Kadınlar ’nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Çukurova Basketbol’a başarı diledi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 13:48
Hidayet Türkoğlu: Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) bugün gerçekleşen sponsorluk toplantısının ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkoğlu, Fenerbahçe ve Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında 9 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası hakkında konuşarak, "Türkiye'nin en önemli kupası. İki değerli ekibimizin kupa için mücadele edecek olması bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Kayseri'deki basketbolseverlerin salonu dolduracağına inanıyorum. Biliyorsunuz ki erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gaziantep'te yaptık ve inanılmaz şekilde halkın desteği vardı. Bir şekilde basketbolu Türkiye'nin her yerine yaymak için bu tip anlamlı organizasyonları yapıyoruz. İki takıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Hidayet Türkoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum"
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