Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efes basketbol maçı canlı yayın kanalı

THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona karşısında kendi salonunda parkeye çıkacak. Transfer döneminde kadrosunu korumayı başaran ve Chris Singleton, Alec Peters ile Tolga Geçim'i transfer eden lacivert beyazlılarda hedef, ilk müsabakadan galibiyetle ayrılmak. Tam bu noktada, basketbol maçına yönelik araştırmalar da artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun cevabı günün ilk saatlerinden bu yana en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer ediniyor.

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anadolu Efes ile Barcelona arasında basketbol maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS Haber ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

HEDEF İYİ BİR BAŞLANGIÇ

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin finalinde CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olan lacivert-beyazlı takım, Barcelona'yı mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

İki takım geçen sezon son olarak çeyrek finalde karşı karşıya gelmiş, Anadolu Efes rakibine 5 maç sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes; Barcelona'dan Chris Singleton, CSKA Moskova'dan Alec Peters ve Banvit'ten Tolga Geçim'i transfer etti.

Barcelona ise kadrosuna önemli isimleri kattı. İspanya temsilcisi; Brandon Davies, Cory Higgins, Malcolm Delaney ve Nikola Mirotic gibi kariyerli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

AVRUPA'NIN EN PAHALI OYUNCUSU BARÇA'DA

İspanyol ekibi; Brandon Davies, Cory Higgins, Malcolm Delaney ve Nikola Mirotic gibi kariyerli oyuncularla şampiyonluk favorileri arasında zorlu bir rakip olarak yerini aldı. Barça, NBA takımı Milwaukee Bucks'tan transfer ettiği Karadağ asıllı İspanyol forvet Mirotic'le rekor bir sözleşme yaptı. 6 yıl için 79 milyon dolarlık imzayla Mirotic, Avrupa tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

PEMBE TOP SAHADA

İki takım arasındaki karşılaşmada, Pembe Top Sahada Projesi'nin altıncısı yapılacak.

Lacivert-beyazlı kulüp ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle devam eden proje kapsamında karşılaşmanın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Bensu Soral tarafından Pembe Top ile gerçekleştirilecek.

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu ilk Avrupa karşılaşmasında yapılan Pembe Top Sahada Projesi, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaşarak farkındalık oluşturacak.

Basketbolseverleri meme kanseri konusunda bilgilendirmek için çeşitli organizasyonların yapılacağı karşılaşmada, Pembe Top temalı eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde, taraftarlara Pembe Top hediye edilecek.