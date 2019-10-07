Pınar Karşıyaka ikide iki yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 80-59 yendi. Bu sonuçla Karşıyaka, ligde 2. galibiyetini aldı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece ise ikinci mağlubiyetini yaşadı. Triche'nin sayıları ile ilk periyodu 22-14 önde tamamlayan İzmir ekibi, soyunma odasına da 49-30 önde gitti. İkinci yarıda Büyükçekmece'nin farkı kapatma çabalarına Morgan-Baye ikilisiyle engel olan Karşıyaka 64-45 girdiği final periyodu sonunda maçtan 80-59 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Afyon Bld-Türk Telekom: 78-82, OGM Orman-Teksüt Bandırma: 81-86, Fenerbahçe Beko- Gaziantep Basketbol: 84-75.