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'nin ikinci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Stark Arena'da oynanacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 18:47
CANLI | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Luigi Lamonica, Piotr Pastusiak, Rain Peerandi hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, sezona deplasmandaki Real Madrid yenilgisiyle başladı. Kızılyıldız da Fenerbahçe Beko gibi ilk maçta deplasmanda mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da 511. randevu

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 511. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 510 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 215 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 308 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 124 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 8 müsabakada sarı-lacivertlilerin 7-1 üstünlüğü bulunuyor.

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CANLI | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko
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