Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

Kızılyıldız Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe canlı yayın kanalı

Temsilcimiz Beko, THY Avrupa Ligi 2. haftasında sahne almaya hazırlanıyor. Sırbistan deplasmanına giden sarı lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Sezona şanssız bir Real Madrid yenilgisi ile başlayan Fenerbahçe Beko'da mutlak galibiyet parolası belirlendi. Tam bu noktada, basketbol maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı oldukça merak ediliyor. Peki, Kızılyıldız Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:39
Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Beko, şansız yenilgisinin ardından Sırbistan deplasmanında parkeye çıkacak. Hafta sonu Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de Gaziantep'i geçen sarı lacivertlilerde hedef, Kızılyıldız müsabakasından galibiyetle ayrılmak. Tam bu noktada, basketbol maçına yönelik araştırmalar da artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Kızılyıldız ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun cevabı günün ilk saatlerinden bu yana en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer ediniyor.

KIZILYILDIZ FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, zorlu geçmesi beklenen THY Avrupa Ligi mücadelesi hakkında bilgi edinebilir, Kızılyıldız Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile merak edilen tüm ayrıntılara ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN