Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Ergin Ataman: Larkin ve Micic çok iyi skorlar üretti

: Larkin ve Micic çok iyi skorlar üretti

'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 106-105 yenen 'in başantrenörü , çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:15
Ergin Ataman: Larkin ve Micic çok iyi skorlar üretti

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ataman, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in iyi bir maç çıkardığını söyledi.

Ataman, iki takımın da hücumda etkili bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, "Larkin ve Micic çok iyi skorlar üretti. Uzunlarımıza iyi pozisyonlar oluşturdular. Hücumda takımların sorunu yoktu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Onların sadece kısa oyuncuları değil uzun isimleri de üç sayılık isabetler buldu ve bu nedenle maçı bir türlü koparamadık." ifadelerini kullandı.

THY Avrupa Ligi'nde kolay maç olmadığının altını çizen tecrübeli başantrenör, "Son bölümde 6 sayı geriye düştüğümüzde tempoyu arttırdık. Savunmada etkili olarak, hücumda da skor üreterek öne geçtik. Önemli bir galibiyet aldık. Avrupa Ligi'nde bir kez daha gördük ki bütün takımlar üst seviyede." şeklinde konuştu.

Reneses: "Limitlerimizi zorladık"

ALBA Berlin Başantrenörü Alejandro Garcia Reneses, mağlup olmalarına rağmen takımının oyunundan memnun olduğunu dile getirdi.

Sözlerine Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Reneses, "Takımımın bugünkü oyunundan memnunum. Limitlerimizi zorladık. Bugüne dair tek mutsuzluğum Martin Hermannsson'un sakatlık yaşamasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ergin Ataman: Larkin ve Micic çok iyi skorlar üretti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN