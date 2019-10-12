Anadolu Efes siftah yaptı

LACIVERT-BEYAZLILAR, THY Euroleague'in 2. haftasında ALBA Berlin'i sahasında 106- 105 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. İlk periyodu 27-25 önde kapatan Anadolu Efes, 2. çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 43-40 önde gitti. 3. çeyrekte Alman ekibi iyi oyunuyla final periyoduna 72-69 üstün geçti. Son çeyrekte ise 95-95 eşitlik olunca uzatmalar oynandı. Efes zorlansa da 106-105 kazandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi derbi ile başlıyor

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbi maçta, Fenerbahçe Öznur Kablo, bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Fenerbahçe Öznur Kablo, 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenerek, sezona kupayla başladı. Fenerbahçe, geçen sezon playoff çeyrek finalinde Beşiktaş'a iki maçta da üstünlük kurarak, yarı finale yükselmişti.

Şanghay'dan 2 yıldız kaydı

ŞANGHAY Masters Tenis Turnuvası'nda dün iki favori birden elendi. Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'a 2-1 mağlup oldu. Günün bir diğer çeyrek final mücadelesinde ise dünya 3 numarası Roger Federer, Alexander Zverev'e 2-1 yenilerek elendi.