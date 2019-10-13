Derbide Aslan kükredi

BUGÜN NELER OLDU

asketbol Süper Ligi 3. hafta maçı derbiye sahne oldu. Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-65'lik skorla mağlup etti.Kartal'da ise Burak ile Birkan 12'şer sayı üretti. Cimbom, 2. galibiyetini alırken, Beşiktaş'ın yüzü 2. maçında da gülmedi.Türk Telekom-Fenerbahçe Beko: 59-75, Bahçeşehir Koleji- Afyon Bld: 82-87, Gaziantep Basketbol-Tofaş: 69-81.