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Derbide Aslan kükredi

, ’ı yenip 2. maçını da kazandı. Sarı-kırmızılı takımda Auguste 14 sayı, 12 ribaunt ile double double yaptı

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Derbide Aslan kükredi
Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçı derbiye sahne oldu. Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-65'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda Zach Auguste 14 sayı 12 ribaunt ile double double yaparken, Can Korkmaz 13, Göksenin ve Whittington 12'şer sayıyla oynadı. Kartal'da ise Burak ile Birkan 12'şer sayı üretti. Cimbom, 2. galibiyetini alırken, Beşiktaş'ın yüzü 2. maçında da gülmedi. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Fenerbahçe Beko: 59-75, Bahçeşehir Koleji- Afyon Bld: 82-87, Gaziantep Basketbol-Tofaş: 69-81.
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Derbide Aslan kükredi
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