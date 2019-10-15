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’dan 10 dakikada 7 sayı

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Furkan Korkmaz’dan 10 dakikada 7 sayı
NBA'de sezon öncesi hazırlık maçları sürerken Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i deplasmanda 126-94 yendi ve hazırlık döneminde üçte üç yaptı. Sixers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz da kenardan gelip maçta 10 dakika süre alırken 2/2 iki sayı, 1/2 üç sayı ile 7 sayı, 2 ribaunt ve 1 asist üreterek verimli oynadı. Philadelhia'da Joel Embiid 15 sayı, 9 ribaunt, Josh Richardson 13 sayı, 4 ribaunt, 5 asist ve 5 top çalma ile etkili oldu. Magic'te ise Markelle Fultz 12 sayı, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı.
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