Furkan Korkmaz’dan 10 dakikada 7 sayı

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de sezon öncesi hazırlık maçları sürerken Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i deplasmanda 126-94 yendi ve hazırlık döneminde üçte üç yaptı. Sixers forması giyen milli oyuncumuzPhiladelhia'da Joel Embiid 15 sayı, 9 ribaunt, Josh Richardson 13 sayı, 4 ribaunt, 5 asist ve 5 top çalma ile etkili oldu. Magic'te ise Markelle Fultz 12 sayı, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı.