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ULEB Erkekler Avrupa Kupası: , İtalya'da kayıp

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda , konuk olduğu İtalya temsilcisi 'e 76-65 mağlup oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 23:35
ULEB Erkekler Avrupa Kupası: Tofaş, İtalya'da kayıp

İtalya'nın Venezia kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan 3. hafta mücadelesine iyi başlayan ev sahibi Umana Reyer, ilk çeyreğini 22-18 önde kapattığı karşılaşmanın devre arasına ise 42-31 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan İtalya ekibi, üçüncü periyotunu 58-49 önde geçtiği karşılaşmayı 76-65 kazandı.

TOFAŞ'ta Devin Williams, 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. B Grubu'nda ilk galibiyetini alan Umana Reyer 4'üncü, ikinci yenilgisini alan TOFAŞ ise 5'inci sırada yer aldı.

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ULEB Erkekler Avrupa Kupası: Tofaş, İtalya'da kayıp
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