Kartal’dan PAOK’a pençe

BUGÜN NELER OLDU

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Yunan ekibi PAOK'u 69-60 mağlup etti. Gruptaki ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar ilk çeyreği 17-16, ilk yarıyı da 33-32 geride kapattı. Son çeyreğe de 49-47 yenik durumda giden Kartal, finali iyi yaptı ve maçı 69-60 kazandı. Beşiktaş'ın maçtaki en skorer oyuncusu 19 sayı ile Toddrick oldu. A Grubu'ndaki temsilcimiz