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: sonunu getiremedi

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında C Grubu'nda , deplasmanda İspanya temsilcisi 'ya 85-82 yenildi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 23:57
ULEB Avrupa Kupası: Darüşşafaka Tekfen sonunu getiremedi

Palau Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreğini 22-19 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 38-36 önde girdi.

İki takımın birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı üçüncü periyot 61-60 Darüşşafaka Tekfen üstünlüğüyle geçerken, son periyotta daha organize hücumlar yapan Joventut Badalona, mücadeleden 85-82 galip ayrıldı.

İspanya temsilcisinde Xabi Lopez Arostegui 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, Darüşşafaka Tekfen'de ise Johnathan Hamilton 16 sayı üretti. C Grubu'nda ilk yenilgisini alan Darüşşafaka Tekfen, averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi.

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ULEB Avrupa Kupası: Darüşşafaka Tekfen sonunu getiremedi
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