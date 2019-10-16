ULEB Avrupa Kupası: Darüşşafaka Tekfen sonunu getiremedi

Palau Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreğini 22-19 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 38-36 önde girdi.

İki takımın birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı üçüncü periyot 61-60 Darüşşafaka Tekfen üstünlüğüyle geçerken, son periyotta daha organize hücumlar yapan Joventut Badalona, mücadeleden 85-82 galip ayrıldı.

İspanya temsilcisinde Xabi Lopez Arostegui 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, Darüşşafaka Tekfen'de ise Johnathan Hamilton 16 sayı üretti. C Grubu'nda ilk yenilgisini alan Darüşşafaka Tekfen, averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi.