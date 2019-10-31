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'ta 'a operasyon!

Sompo Sigorta'nın tecrübeli basketbolcusu, sakatlık yaşadığı sol el bileğinden operasyon geçirdi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:35
Beşiktaş'ta Birkan Batuk'a operasyon!

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Birkan Batuk, sol el bileğinden ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan ve sol el bileğinde "radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı" tespit edilen Birkan Batuk'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki oyuncuya, geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

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Beşiktaş'ta Birkan Batuk'a operasyon!
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