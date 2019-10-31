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, taraftardan destek istedi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde üst üste yenilgiler alan 'nun başantrenörü ile oyuncu Jan Vesely, yarın Zalgiris ile oynayacakları karşılaşma öncesi taraftarlardan destek istedi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 31.10.2019 22:31
Zeljko Obradovic, taraftardan destek istedi

Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Obradovic, taraftarların desteğini beklediğini belirterek, "Şu anda daha önce hiç yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz ve çok kötü bir basketbol oynuyoruz. Bir şekilde enerji kazanmalı ve reaksiyon göstermenin bir yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde her takıma karşı en iyi şekilde oynayabilecek kaliteye sahip olduklarının bilincine varmaları gerektiğini kaydeden Obradovic, "Şimdi evimize dönüyoruz ve bu bizim için harika bir fırsat. Elbette taraftarlarımızın gelip bize destek olmalarını bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli basketbolcu Jan Vesely ise Zalgiris ile zor bir maç yapacaklarını vurgulayarak, "İlk dakikadan itibaren savaşmaya hazır olmalı ve maçın sonuna dek konsantre kalabilmeliyiz. Evimizde taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir karşılaşma çıkarmak istiyoruz." görüşlerini aktardı.

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Zeljko Obradovic, taraftardan destek istedi
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