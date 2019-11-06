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Deneyimli basketbolcu , Frutti Extra 'a oldu.

DHA Basketbol
Giriş Tarihi: 6.11.2019 14:13
Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi'nde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve yeni liginde ilk haftalardan izler bırakan Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu güçlendirdi. Bursa temsilcisi, ligin deneyimli isimlerinden Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1.95 boyundaki

Can Maxim Mutaf; Fenerbahçe, Karşıyaka, Mersin BB, Trabzonspor, Bandırma BK, Anadolu Efes ve Beşiktaş formalarını giydi. Frutti Extra Bursaspor da A Milli Takım'da da birçok kez forma giyen oyuncuyu 'hoş geldin' mesajıyla duyurdu.

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Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı transfer etti
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