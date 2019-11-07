Micic ve Larkin parladı; Anadolu Efes, Olympiakos'u Yunanistan'da devirdi

THY Avrupa Ligi'nin 7. maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'u 67-86 mağlup etti. 4 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta oynanan Panathinaikos karşılaşmasında sona eren lacivert beyazlılar bu sonuçla 5. galibiyetini alırken Yunanistan temsilcisi ise 5. mağlubiyetini tattı. Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken 7/8 saha içi isabetiyle 24 sayı atan Shane Larkin 31 verimlilik puanıyla maçın oyuncusu seçildi.

Olympiakos 67-86 Anadolu Efes | Maç sonucu

Olympiakos 24-21 Anadolu Efes | İlk çeyrek sonucu

Olympiakos 35-53 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu

Olympiakos 58-67 Anadolu Efes | Üçüncü çeyrek sonucu

Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan Anadolu Efes, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic'in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti.

Ev sahibi ekip, Anadolu Efes savunmasını Paul ve Printezis'in şutlarıyla geçtiği 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (58-67) indirdi. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'i galibiyete, 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin taşıdı.

Anadolu Efes, gruptaki 5. galibiyetini, Olympiakos ise 5. mağlubiyetini aldı.