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ikinci yarıda takıldı

, D Grubu'nda ilk yarısını 32-26 önde kapadığı maçta rakibine 79-72 mağlup oldu ve 3. yenilgini aldı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 14.11.2019 00:33
Galatasaray Doğa Sigorta ikinci yarıda takıldı

ULEB Avrupa Kupası D Grubu 7. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, konuk olduğu Almanya temsilcisi EWE Baskets'e 79-72 yenildi.

Oldenburg kentindeki Küçük EWE Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-9 önde bitiren Galatasaray Doğa Sigorta, soyunma odasına da 32-26 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci devresinde iyi savunma yapan EWE Baskets, üçüncü çeyreği 50-47 önde kapatıp, karşılaşmadan 79-72 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu, 21 sayı kaydeden EWE Basketsli Tyler Larson oldu.

EWE Baskets bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, Galatasaray Doğa Sigorta ise üçüncü kez mağlup oldu.

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Galatasaray Doğa Sigorta ikinci yarıda takıldı
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