Henüz yolun başındayız

Hâlâ 1'er galibiyetli takımlardan biriyiz. Öncelikli hedefimiz bu durumdan kurtulmak ve üst sıralara tırmanıp, play-off'u zorlamak. FIBA Eurocup'ta da ilk senemizde önce çeyrek final oynamak, sonra da çıkabileceğimiz en yüksek noktaya ulaşmak istiyoruz
Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü sezona beklenen başlangıcını yapamayınca antrenör değişikliğine gidip, takımın başına Zafer Aktaş'ı getirmişti. Ve bu değişiklik sonrası Kırmızı Ejderhalar çok önemli iki galibiyet almayı başardılar. Aktaş da bu kısa süreci ve planlarını SABAH'a
anlattı.
■ İki galibiyet ne gösteriyor?
İki galibiyet tabii ki iyi bir başlanıç ama çıkışa geçtik diyemeyiz. Önümüzde daha uzun bir yol var. Uzun bir süreç bekliyor bizi ama başlangıç çok güzel. Şunun bilincindeyiz; bu sezon çok uzun olacak. Eurocup ve ligde çok ciddi rakiplerimiz var. Herkesin herkesi yenebildiği, herkesin sürpriz yapabileceği bir ligde oynuyoruz.
Tek tek her maça ayrı konsantrasyon, motivasyonla hazırlanmak zorundayız. Daha çok çalışmalıyız ki bu iyi başlangıcı sürdürebilelim.
PLAY-OFF'U ZORLAYACAĞIZ
■ Lig için uzun ve kısa vadeli planlarınız nedir?
Şu an için ligdeki kısa vadeli
hedefimiz bulunduğumuz
durumdan bir an önce kurtulmak,
bir nefes alabilmek. Cumartesi günü aldığımız Pınar Karşıyaka galibiyeti ile ufak bir nefes aldığımız söylenebilir ama şu anda daha ligin 1'er galibiyetli takımlarından bir tanesiyiz.
Kısa vadede
buralardan kurtulmak ve yukarılara
tırmanmak istiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise gerçekten bu mutluluğu ve şu anki çalışma tempomuzu sürdürülebilir hale getirip eğer başarabilirsek kendimizi playoff'a atmak istiyoruz.
DAHA HAZIR OLMALIYIZ
■ FIBA Eurocup için neler düşünüyorsunuz?
Eurocup'ta benim sahaya çıktığım
ilk maçta Romanya deplasmanında
galip geldik. Şimdi önümüzde
Fribourg maçı var sahamızda
ve o maçı kazandığımızda
matematiksel olarak ikinci turu
garantiliyoruz. İlerleyen turlarda rakiplerimizin kapasitesi ve kalitesi artacak.
Biz de buna hazır olmak
zorundayız. Performansımızı
yukarı çekmemiz gerekiyor. Öncelikli
hedefimiz çeyrek finale
kalabilmek. Sonra eleme
usulü bir sistem olacak. O elemelerde iyi basketbol oynayarak gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz Bahçeşehir ailesi olarak ilk Avrupa deneyimimizde.
YAPIMIZA ÇOK UYGUN BİR İSİM
GENEL Menajer Alpaslan Aydın da neden Zafer Aktaş'ı tercih ettiklerini şöyle anlattı: "Zafer hoca ile daha önce çalışma fırsatı bulduğum için karakterini, çalışma azmini az çok gözlemledim. Kendisinin uzun yıllar üniversite hocalığı yapması bizim yapımıza çok uygun.
Bunun yanında kulüp olarak altyapıya çok önem veriyoruz. Gençlere yatırım yapıyoruz. Bu yüzden onlara yol gösterebilecek hatta ilerleyen yıllarda bu şansı verebilecek bir koç olarak düşünüyorum kendisini.
Aynı zamanda nasıl oyuncu yetiştirmek istiyorsak aynı şekilde koç ve ekibini de yetiştirmek, Türk basketboluna kazandırmak isiyoruz. Bunların hepsini düşünerek Zafer Aktaş ile anlaştık.
İlk 2 maç güzel sonuçlar aldık, inşallah devamı gelecek."