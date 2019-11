Henüz yolun başındayız

PLAY-OFF'U

Hâlâ 1'er galibiyetli takımlardan biriyiz. Öncelikli hedefimiz bu durumdan kurtulmak ve üst sıralara tırmanıp, play-off'u zorlamak. FIBA Eurocup'ta da ilk senemizde önce çeyrek final oynamak, sonra da çıkabileceğimiz en yüksek noktaya ulaşmak istiyoruzBahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü sezona beklenen başlangıcını yapamayınca antrenör değişikliğine gidip, takımın başına Zafer Aktaş'ı getirmişti. Ve bu değişiklik sonrası Kırmızı Ejderhalar çok önemli iki galibiyet almayı başardılar. Aktaş da bu kısa süreci ve planlarınıanlattı.İki galibiyet tabii ki iyi bir başlanıç ama çıkışa geçtik diyemeyiz. Önümüzde daha uzun bir yol var. Uzun bir süreç bekliyor bizi ama başlangıç çok güzel. Şunun bilincindeyiz; bu sezon çok uzun olacak. Eurocup ve ligde çok ciddi rakiplerimiz var.Tek tek her maça ayrı konsantrasyon, motivasyonla hazırlanmak zorundayız. Daha çok çalışmalıyız ki bu iyi başlangıcı sürdürebilelim.■ LŞu an için ligdeki kısa vadelihedefimiz bulunduğumuzdurumdan bir an önce kurtulmak,bir nefes alabilmek.Kısa vadedeburalardan kurtulmak ve yukarılaratırmanmak istiyoruz.Eurocup'ta benim sahaya çıktığımilk maçta Romanya deplasmanındagalip geldik. Şimdi önümüzdeFribourg maçı var sahamızdave o maçı kazandığımızdamatematiksel olarak ikinci turugarantiliyoruz.Biz de buna hazır olmakzorundayız. Performansımızıyukarı çekmemiz gerekiyor. Önceliklihedefimiz çeyrek finalekalabilmek. Sonra elemeusulü bir sistem olacak.GENEL Menajer Alpaslan Aydın da neden Zafer Aktaş'ı tercih ettiklerini şöyle anlattı: "Zafer hoca ile daha önce çalışma fırsatı bulduğum için karakterini, çalışma azmini az çok gözlemledim.Bunun yanında kulüp olarak altyapıya çok önem veriyoruz. Gençlere yatırım yapıyoruz.Aynı zamanda nasıl oyuncu yetiştirmek istiyorsak aynı şekilde koç ve ekibini de yetiştirmek, Türk basketboluna kazandırmak isiyoruz.İlk 2 maç güzel sonuçlar aldık, inşallah devamı gelecek."