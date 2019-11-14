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CANLI | - Zenit

, 'nin 8. maçında Zenit'i konuk ediyor. Geride kalan 7 maçta 5 galibiyet alan temsilcimiz 5. sırada bulunuyor. 2 galibiyetli Zenit eski 16. sırada. 20.30'da başlayan ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 20:21 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 20:40
CANLI | Anadolu Efes - Zenit

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma saat 20.30'da başladı. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonunda geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Zenit ise yaptığı 7 müsabakanın 2'sini kazandı, 5'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa'da 666'ncı maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 666. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 665 müsabakada 369 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 418. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 417 maçta 212 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Zenit, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geliyor.

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