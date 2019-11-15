Periler’in nefesi yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımımız, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaştı. Potanın Perileri, rakibine 59-56 kaybetti. Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Ayşegül Günay Aladağ, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan millilerimiz, ilk yarıyı da 27-25 geride tamamladı.Ev sahibi takımda ise Nikolina Milic 17 sayı 6 ribauntla takımı adına en yüksek skor üreten isim oldu.Gruplarında ilk iki sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisinin dahil olacağı 14 ülke, turnuvaya katılma hakkı kazanacak.