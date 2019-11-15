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Periler’in nefesi yetmedi

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında deplasmanda ’a 3 sayı farkla mağlup oldu

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Periler’in nefesi yetmedi
FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımımız, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaştı. Potanın Perileri, rakibine 59-56 kaybetti. Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Ayşegül Günay Aladağ, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan millilerimiz, ilk yarıyı da 27-25 geride tamamladı. Potanın Perileri'nde Kuanitra Holingsvorth 17, Cansu Köksal 8 ve Tuğçe Canıtez de 7 sayıyla oynadı.

2.RAKİP LİTVANYA
Ev sahibi takımda ise Nikolina Milic 17 sayı 6 ribauntla takımı adına en yüksek skor üreten isim oldu. Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında Pazar günü Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisinin dahil olacağı 14 ülke, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Ev sahipleri Fransa ve İspanya ise turnuvaya doğrudan katılacak.
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Periler’in nefesi yetmedi
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